Далич: «Хорватия почти выстояла в игре с Португалией, но в итоге дорого заплатила за ошибку»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после поражения от Португалии в Лиге наций (2:3) отметил, что его команда хорошо сыграла.

— Почу поздравить своих парней, сегодня они действительно сыграли от всей души, — цитирует пресс-служба УЕФА Далича. — Провели очень хороший матч, и жаль, что остались без вознаграждения. Мы почти выстояли, но в итоге дорого заплатили за ошибку.