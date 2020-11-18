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Далич: «Хорватия почти выстояла в игре с Португалией, но в итоге дорого заплатила за ошибку»

07:56

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после поражения от Португалии в Лиге наций (2:3) отметил, что его команда хорошо сыграла.

— Почу поздравить своих парней, сегодня они действительно сыграли от всей души, — цитирует пресс-служба УЕФА Далича. — Провели очень хороший матч, и жаль, что остались без вознаграждения. Мы почти выстояли, но в итоге дорого заплатили за ошибку.

Хорватия — Португалия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030109--croatia-vs-portugal/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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