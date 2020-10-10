Черногория выиграла у Азербайджана в Лиге наций, Кипр уступил Люксембургу
Сборная Черногории на своем поле одержала победу над Азербайджаном (2:0) в матче группы 1 дивизиона С Лиги наций. В составе хозяев забили нападающий Стеван Йоветич и полузащитник Игор Иванович.
Лига наций C
Группа 1
Черногория — Азербайджан — 2:0 (1:0)
Голы: Йоветич, 9 (1:0). Иванович, 71 (2:0).
Черногория: Миятович, Симич, Радунович, Вуячич, Распопович, Бакич (Косович, 63), Н.Вукчевич (Б.Янкович, 81), Хакшабанович, Йоветич (Раичкович, 81), Больевич (Иванович, 71), Исламович (Бечирай, 71).
Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, Медведев (Салахлы, 46), А.Гусейнов, Мустафазаде, Кривоцюк, Гараев (Диниев, 60), Садыхов (Гаджиев, 61), Алескеров (Абассов, 79), Джамалов, Горбани (Шейдаев, 60).
Предупреждения: Б.Гусейнов, 41. Бакич, 62. Больевич, 63. Алескеров, 64. Диниев, 90+6.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
10 октября. Подгорица. Стадион «Градски».
В параллельной игре сборная Люксембурга одолела Кипр (2:0) в группе 1 дивизиона С Лиги наций. В составе победившей команды дубль оформил форвард Данел Синани.
Голы: Синани, 12 (1:0). Синани, 26 (2:0).
Люксембург: Мори, Селимович (Мартинс, 69), Карлсон, Пинту (Бенси, 68), Герсон, Янс, В.Тилль, О.Тилль, Баррейро, Родригеш, Синани (Скендерович, 79).
Кипр: Кириакидис, Уилер (Т.Иоанну, 53), Лаифис, Каро (Гогич, 61), Кусулос, Артиматас (Кириаку, 75), Кастанос, Христофи, Сотириу, Питтас (Антониу, 46), Ционис.
Предупреждения: Питтас, 43. Родригеш, 44. Кастанос, 44. Селимович, 51.
Судья: Робертсон (Шотландия).
10 октября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».
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