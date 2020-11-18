Сборная Черногории разгромила Кипр в матче группового турнира Лиги наций (4:0). Команды Люксембурга и Азербайджана победителя не выявили, несмотря на пенальти, назначенный в конце первого тайма в ворота азербайджанцев.

Черногорцы финишировали первыми, поэтому в следующем году сыграют в Лиге наций A. Киприоты заняли последнее место, поэтому выбыли в Лигу наций D.

Лига наций C

Группа 1

Черногория — Кипр — 4:0 (3:0)

Голы: Йоветич, 14 (1:0). Больевич, 25 (2:0). Больевич, 28 (3:0). Мугоша, 60 (4:0).

Черногория: Миятович, Симич, Вуячич, Марушич, Бакич (Косович, 61), Вукчевич, Шчекич (Радунович, 72), Хакшабанович, Йоветич (Савичевич, 61), Больевич (Йовович, 71), Мугоша (Исламович, 71).

Кипр: Деметриу, Н.Иоанну, Лаифис, Т.Иоанну (Лоизу, 66), Кусулос (Гогич, 65), Схелис, Артиматас (Х.Кириаку, 46), Х.Кириаку, Кастанос (Макрис, 85), Питтас, Какуллис (Ционис, 65).

Предупреждения: Йоветич, 14. Кастанос, 35. Бакич, 48. Кусулос, 64. Вуячич, 68.

Судья: Шмулевиц (Израиль).

Подгорица. Стадион «Градски».

Люксембург — Азербайджан — 0:0

Нереализованный пенальти: Синани, 45+2 (вратарь).

Люксембург: Шон, Скендерович (Мартинс, 90+1), Махмутович, Пинту, Герсон, Янс, В.Тилль (С.Тилль, 80), Баррейро, Девилль (Бенси, 67), Муратович (Бонерт, 90+1), Синани.

Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов (Алиев, 43), Салахлы, Муталлимов (Мустафаев, 69), Кривоцюк, Сейдиев, Гараев, Бадалов, Ибрагимли (Садыхов, 85), Шейдаев, Эмрели (Наджафов, 85).

Предупреждения: Салахлы, 22. Махмутович, 31. Сейдиев, 47. Герсон, 69. Баррейро, 78. Муратович, 88. Магомедалиев, 90+2.

Судья: Цвайер (Германия).

Люксембург. Стадион «Жози Бартель».