Черчесов о разгроме от Сербии: «Команда должна быть командой, а у нас много новых игроков»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что команде не хватало сыгранности в матче Лиги наций против Сербии (0:5). Россияне из-за поражения упустили первое место в группе и не вышли в Лигу A.

— Мы начали турнир хорошо, закончили неважно, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Сегодняшняя игра показала, что все-таки команда должна быть командой, а у нас было много новых игроков, и с листа сыграть на таком уровне не всем удается. Думаю, если бы мы забили тот первый момент, надо быть объективным, что сербы были лучше, и они заслуженно выиграли.