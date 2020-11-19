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Черчесов о разгроме от Сербии: «Команда должна быть командой, а у нас много новых игроков»

01:34
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что команде не хватало сыгранности в матче Лиги наций против Сербии (0:5). Россияне из-за поражения упустили первое место в группе и не вышли в Лигу A.

— Мы начали турнир хорошо, закончили неважно, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». — Сегодняшняя игра показала, что все-таки команда должна быть командой, а у нас было много новых игроков, и с листа сыграть на таком уровне не всем удается. Думаю, если бы мы забили тот первый момент, надо быть объективным, что сербы были лучше, и они заслуженно выиграли.

Сербия — Россия

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