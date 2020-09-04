Чехия победила на выезде Словакию. Крал провел полный матч

Сборная Словакии принимала команду Чехии в рамках Лиги наций. Гости одержали победу со счетом 3:1.

В составе чехов в вышел в основе и провел весь матч полузащитник «Спартака» Алекс Крал.

Лига наций B

Группа 1

Румыния — Северная Ирландия — 1:1 (1:0)

Голы: Пушкаш, 25 (1:0). Уайт, 86 (1:1).

Румыния: Тэтэрушану, Кирикеш, Тошка, Максим, Станчу, Хаджи (Крецу, 55), Чикылдэу (Нистор, 73), Банку, Алибек, Пушкаш, Ханка (Неделчару, 86).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр, Льюис, Баллард (Смит, 90+1), Дэйвис, Магеннис, Эванс (Лафферти, 76), Даллас, Сэвилл, Вашингтон (Уайт, 65).

Предупреждения: Магеннис, 13. Эванс, 33. Хаджи, 42. Нистор, 78.

Удаление: Магеннис, 39.

Судья: Летексье (Франция).

4 сентября. Бухарест. Стадион «Национальный».

Италия — Босния и Герцеговина — 1:1 (0:0)

Голы: Джеко, 57 (0:1). Сенси, 67 (1:1).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Бираги, Ачерби, Флоренци, Барелла, Пеллегрини (Кин, 86), Сенси, Инсинье, Белотти (Иммобиле, 73), Кьеза (Дзаньоло, 71).

Босния и Герцеговина: Шехич, Шуньич, Колашинац, Саничанин, Ципетич, Вишча (Милошевич, 86), Цимирот, Гояк, Хаджиахметович (Чивич, 83), Джеко, Ходжич (Бешич, 77).

Предупреждения: Белотти, 65. Бонуччи, 80. Дзаньоло, 80. Цимирот, 80.

Судья: Сидиропулос (Греция).

4 сентября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Группа 2

Словакия — Чехия — 1:3 (0:0)

Голы: Цоуфал, 48 (0:1). Дочкал, 53 — с пенальти (0:2). Крменчик, 86 (0:3). Шранц, 88 (1:3).

Словакия: Грейф, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Куцка, Лоботка, Хрошовски, Дуда (Зреляк, 17), Гараслин, Штетина (Вальент, 32), Боженик (Шранц, 65).

Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Цоуфал, Боржил, Дочкал, Дарида, Янкто (Провод, 68), Масопуст (Шевчик, 86), Крал, Гложек (Крменчик, 72).

Предупреждения: Дарида, 4. Боженик, 49. Дьембер, 53. Куцка, 75.

Судья: Трейманис (Латвия).

4 сентября. Братислава. Стадион «Тегельне поле».

Шотландия — Израиль — 1:1 (1:0)

Голы: Кристи, 45 — с пенальти (1:0). Захави, 73 (1:1).

Шотландия: Маршалл, Робертсон, Тирни, Маккенна, Форрест, Джэк, Макгрегор, Макгинн (Армстронг, 80), Кристи, Мактоминэй, Дайкс (Берк, 74).

Израиль: Марсиано, Тавата, Тиби, Даса, Эльхамед, Натхо, Захави, Биттон, Перец (Коэн, 72), Даббур (Вайссман, 79), Соломон (Глазер, 90).

Предупреждения: Перец, 28. Форрест, 34.

Судья: Винчич (Словения).

4 сентября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».