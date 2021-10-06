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Бускетс надеется, что сборная Италии выйдет в финал Лиги наций

Бускетс надеется, что сборная Италии выйдет в финал Лиги наций
01:57
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Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс перед полуфиналом Лиги наций против Италии выразил надежду на победу.

«Мы гордимся тем, что дошли до этой стадии, но никто из нас не хочет заканчивать борьбу в полуфинале. Мы здесь, чтобы повеселиться, почувствовать вкус этого турнира и выйти в воскресный финал.

Мы хорошо сыграли на Евро-2020, получили положительный опыт, вышли из трудной группы и дошли до полуфинала. Эта команда под руководством Луиса Энрике всегда была конкурентоспособной. Ребята очень довольна тем, что нас просят делать и как нас просят играть. Мы на хорошем ходу", — цитирует пресс-служба УЕФА Бускетса.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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