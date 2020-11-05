Бэйл вызван в сборную Уэльса впервые с сентября
15:16
Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл вызван на ноябрьские матчи сборной Уэльса, сообщает пресс-служба валлийской национальной команды.
31-летний футболист получил вызов в сборную впервые с сентября. Игрок пропустил матчи Уэльса в октябре из-за травмы.
В сезоне-2020/21 на счету Бэйла 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за «Тоттенхэм».
2??9?? players announced for @Cymru's upcoming the matches.— FA WALES (@FAWales) November 5, 2020
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