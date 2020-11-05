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Бэйл вызван в сборную Уэльса впервые с сентября

15:16
Гарет Бэйл. Фото Instagram
Гарет Бэйл. Фото Instagram
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл вызван на ноябрьские матчи сборной Уэльса, сообщает пресс-служба валлийской национальной команды.

31-летний футболист получил вызов в сборную впервые с сентября. Игрок пропустил матчи Уэльса в октябре из-за травмы.

В сезоне-2020/21 на счету Бэйла 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за «Тоттенхэм».

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