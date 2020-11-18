Латвия разгромила Андорру в Лиге наций
Сборная Латвии разгромила Андорру в матче группового турнира Лиги Наций (5:0). В другой встрече этой группы команды Мальты и Фарерских Острововсыграли вничью (1:1). Фареры заняли первое место и вышли в Лигу C.
В другой группе Гибралтар и Лихтенштейн сыграли вничью (1:1). Гибралтарцы стали первыми и вышли в Лигу C.
Лига наций D
Группа 1
Андорра — Латвия — 0:5 (0:1)
Голы: Черномордис, 6 (0:1). Я.Икауниекс, 57 (0:2). Я.Икауниекс, 60 (0:3). Гутковский, 70 — с пенальти (0:4). Кроллис, 90 — с пенальти (0:5).
Андорра: Х.Гомес, Рубио (А.Мартинес, 66), М.Сан Николас, Сервос, К.Гарсия, Виейра (Алаэс, 67), Пуйоль (Морено, 85), К.Мартинес (Клементе, 85), Э.Гарсия, Ребес, Фернандес (Санчес, 79).
Латвия: Озолс, Дубра, Черномордис, Карклиньш, Зюзин (Савельев, 55), Камеш (Кигурс, 75), Савалниекс, Я.Икауниекс (Онтужанс, 75), Юрковскис, Цыганик (Д.Икауниекс, 82), Гутковский (Кроллис, 75).
Предупреждения: Камеш, 7. Я.Икауниекс, 9. К.Гарсия, 9. Фернандес, 12. Зюзин, 15. Виейра, 31. Сервос, 51. Онтужанс, 81. Санчес, 84.
Удаление: К.Гарсия, 90.
Судья: Мецкаровски (Македония).
Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».
Мальта — Фарерские острова — 1:1 (0:0)
Голы: Гийомье, 54 (1:0). Йонссон, 70 (1:1).
Мальта: Бонелло, Аджус (Димеч, 84), Борг, Камензули, Тема (Пизани, 78), Гамбин, Гийомье, Шоу, Монтебелло (Нвоко, 75), Дегабриэле (Сатариано, 84), Мбонг.
Фарерские острова: Гестссон, Фере, Давидсен, С.Ватнхамар, Ханссон (Вардум, 87), Хендрикссон Ольсен, Бьярталид (Йонссон, 61), Г.Ватнхамар, К.Ольсен (Х.Якобсен, 81), Ролантссон, М.Ольсен (Хансен, 88).
Предупреждения: Шоу, 31. Фере, 49. Ханссон, 80.
Судья: Тохвер (Эстония).
Та Кали. Стадион «Национальный».
?Группа 2
Гибралтар — Лихтенштейн — 1:1 (1:1)
Голы: Фроммельт, 17 — в свои ворота (1:0). Н.Фрик, 44 (1:1).
Гибралтар: Коулинг, Уайсмэн, Чиполина, Саджент, Оливеро, Ронан (Барнетт, 87), Аннесли, Муэли, Уокер, Бадр (Джолли, 70), Де Барр (Стич, 90+1).
Лихтенштейн: Хоби, Малин, Геппель, Хофер, Бюхель (Ф.Вольфингер, 72), Хаслер, Брендле (Сейхан Йилдиз, 56), Н.Фрик (Оспельт, 79), Фроммельт, Кюне (Кардесоглу, 72), Я.Фрик.
Предупреждения: Саджент, 43. Я.Фрик, 45. Брендле, 50. Бюхель, 61. Хаслер, 72.
Судья: Фарруджа (Мальта).
Гибралтар. Стадион «Виктория».