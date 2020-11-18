Латвия разгромила Андорру в Лиге наций

Сборная Латвии разгромила Андорру в матче группового турнира Лиги Наций (5:0). В другой встрече этой группы команды Мальты и Фарерских Острововсыграли вничью (1:1). Фареры заняли первое место и вышли в Лигу C.

В другой группе Гибралтар и Лихтенштейн сыграли вничью (1:1). Гибралтарцы стали первыми и вышли в Лигу C.

Лига наций D

Группа 1

Андорра — Латвия — 0:5 (0:1)

Голы: Черномордис, 6 (0:1). Я.Икауниекс, 57 (0:2). Я.Икауниекс, 60 (0:3). Гутковский, 70 — с пенальти (0:4). Кроллис, 90 — с пенальти (0:5).

Андорра: Х.Гомес, Рубио (А.Мартинес, 66), М.Сан Николас, Сервос, К.Гарсия, Виейра (Алаэс, 67), Пуйоль (Морено, 85), К.Мартинес (Клементе, 85), Э.Гарсия, Ребес, Фернандес (Санчес, 79).

Латвия: Озолс, Дубра, Черномордис, Карклиньш, Зюзин (Савельев, 55), Камеш (Кигурс, 75), Савалниекс, Я.Икауниекс (Онтужанс, 75), Юрковскис, Цыганик (Д.Икауниекс, 82), Гутковский (Кроллис, 75).

Предупреждения: Камеш, 7. Я.Икауниекс, 9. К.Гарсия, 9. Фернандес, 12. Зюзин, 15. Виейра, 31. Сервос, 51. Онтужанс, 81. Санчес, 84.

Удаление: К.Гарсия, 90.

Судья: Мецкаровски (Македония).

Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».

Мальта — Фарерские острова — 1:1 (0:0)

Голы: Гийомье, 54 (1:0). Йонссон, 70 (1:1).

Мальта: Бонелло, Аджус (Димеч, 84), Борг, Камензули, Тема (Пизани, 78), Гамбин, Гийомье, Шоу, Монтебелло (Нвоко, 75), Дегабриэле (Сатариано, 84), Мбонг.

Фарерские острова: Гестссон, Фере, Давидсен, С.Ватнхамар, Ханссон (Вардум, 87), Хендрикссон Ольсен, Бьярталид (Йонссон, 61), Г.Ватнхамар, К.Ольсен (Х.Якобсен, 81), Ролантссон, М.Ольсен (Хансен, 88).

Предупреждения: Шоу, 31. Фере, 49. Ханссон, 80.

Судья: Тохвер (Эстония).

Та Кали. Стадион «Национальный».

?Группа 2

Гибралтар — Лихтенштейн — 1:1 (1:1)

Голы: Фроммельт, 17 — в свои ворота (1:0). Н.Фрик, 44 (1:1).

Гибралтар: Коулинг, Уайсмэн, Чиполина, Саджент, Оливеро, Ронан (Барнетт, 87), Аннесли, Муэли, Уокер, Бадр (Джолли, 70), Де Барр (Стич, 90+1).

Лихтенштейн: Хоби, Малин, Геппель, Хофер, Бюхель (Ф.Вольфингер, 72), Хаслер, Брендле (Сейхан Йилдиз, 56), Н.Фрик (Оспельт, 79), Фроммельт, Кюне (Кардесоглу, 72), Я.Фрик.

Предупреждения: Саджент, 43. Я.Фрик, 45. Брендле, 50. Бюхель, 61. Хаслер, 72.

Судья: Фарруджа (Мальта).

Гибралтар. Стадион «Виктория».