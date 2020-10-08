Абрахам, Санчо и Чилвелл смогут сыграть за Англию в Лиге наций

В пятницу к сборной Англии присоединятся защитник Бен Чилвелл, полузащитник Джейдон Санчо и форвард Тэмми Абрахам, сообщает Sky Sports. Ожидается, что они смогут сыграть в ближайших матчах Лиги наций.

Сегодня англичанам предстоит товарищеский матч с Уэльсом, который эти игроки пропустят. Они не были допущены в сборную из-за того, что нарушили ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Ранее они собрались на вечеринке, где отмечали день рождения Абрахама. На празднике было около 20 гостей.

Сборная Англии 11 октября примет Бельгию в матче Лиги наций, а 14 октября — Данию.