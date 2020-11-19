34-летний Тэтэрушану завершил карьеру за сборную Румынии
19:24
Вратарь «Милана» Чиприан Тэтэрушану объявил об окончании международной карьеры в составе сборной Румынии.
«Я играл за Румынию более десяти лет с честью и гордостью. Я был благодарен каждый раз, когда меня вызывали, и за то, что я мог петь гимн, надев самую важную для меня футболку. Мне скоро будет 35 лет, и в последние несколько месяцев росло убеждение, что нужно принять это решение.
Настало время другим румынским голкиперам защищать ворота сборной, а мне – сделать шаг назад», – приводит слова Тэтэрушану официальный сайт Федерации футбола Румынии.
Тэтэрушану провел за сборную Румынии 73 матча. В текущем сезоне вратарь сыграл в двух матчах за «Милан», в которых пропустил три мяча.
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