17-летний Фати вызван в сборную Испании на матчи с Германией и Украиной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил состав национальной команды на ближайшие матчи Лиги наций. Встреча Германия — Испания состоится 3 сентября в Штутгарте, а 6 сентября Испания примет Украину в Мадриде.

В составе испанской сборной много новичков: первый вызов получил 17-летний полузащитник «Барселоны» Ансу Фати.

Вратари: де Хеа, Кепа, Унаи Симон.

Защитники: Хесус Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Пау Торрес, Диего Льоренте, Гайя, Регилон, Эрик Гарсия.

Полузащитники: Фабиан, Тиагу Алькантара, Бускетс, Родри, Микель Мерино, Ольмо, Оскар Родригес.

Нападающие: Родриго, Оярсабаль, Адама, Асенсио, Фати, Ферран Торрес.