Месси вернулся и перевернул игру, но «Интер Майами» снова остался без победы

Арген тинская звезда залечила травму и отметила это событие голом.

Без получившего травму Лионеля Месси «Интер Майами» забуксовал. Это первое, на что обращают внимания, видя последние результаты «цапель». Только на отсутствие аргентинца наложились еще и повреждения других игроков, а также отъезд сборников, так как чемпионат МЛС на время игр национальных команд в этот раз не останавливали.

«Постоянно возникает ощущение, что через неделю мы сыграем в полном составе, но проходит время, и что-то обязательно случается», — сокрушался главный тренер «Интера» Херардо Мартино перед первым четвертьфиналом Кубка чемпионов КОНКАКАФ и говорил, что не знает — сможет ли сыграть Месси.

В итоге — несмотря на важность игры — было принято решение не рисковать здоровьем Лео. В прошлом сезоне об этом забыли, и после рецидива травмы остались как без главной звезды, так и без путевки в плей-офф. А так как, обжегшись на молоке, начинают дуть на воду, даже исторический для клуба успех в континентальном турнире не был признан событием, требующим идти на жертвы.

И не важно, что после домашнего проигрыша «Монтеррею» (1:2) дальнейшие перспективы туманны. В конце концов — это только один турнир, который для американского зрителя все равно не так престижен, как титул в МЛС. Тем более — если в ночь на четверг в Мексике не случится чудо — кроме чемпионата остаются еще Кубок США и Кубок лиг, который стал для Месси первым трофеем после возвращения в Новый Свет.

Словом, матчей впереди много, а участие в них капитана — это совсем другой уровень доходов. Так, кстати, было и во время выступлений Лео в «Барселоне». Соответственно, четыре пропущенных игры — это не только поставленные под удар перспективы в КЧ и утрата лидерства в конференции, но и недополученная прибыль. И в заявку Месси попал ровно в тот момент, когда его состояние не вызывало вопросов. Но, опять же, за первым таймом игры с «Колорадо» он наблюдал со скамейки запасных в компании своих старых друзей — Суареса, Бускетса и Жорди Альбы.

Без этой четверки мушкетеров зрелище получалось пресным. В атаке мало, что получалось, выдвинутому на острие Кампане потребовалась вынужденная замена, а опрометчивый подкат Сэйлора в собственной штрафной привел к назначению пенальти и пропущенному прямо перед перерывом голу. Так что готовиться к выходу на поле Месси начал, как только прозвучал свисток об окончании первого тайма.

А дальше возник тот самый эффект Месси, когда черно-белое немое кино словно по мановению волшебной палочки трансформируется в напичканный спецэффектами блокбастер. Да еще и с героическим сюжетом. Не использовал классную подачу партнер? Придется брать инициативу в свои руки. Или — если быть точным — в волшебную левую ногу, которая после продольного паса Негри с линии штрафной отправила мяч в угол рикошетом от штанги.

У бывшего вратаря «Манчестер Сити» Стеффена не было шансов ни в этом эпизоде, ни три минуты спустя , когда Месси бросил в прорыв Руиса, и тот выкатил мяч расстрелявшему ворота Афонсо. А если бы не голкипер, у Лео к финальному свистку набралось бы еще две-три результативных передачи и как минимум один гол. В итоге одного результативного действия и не хватило для победы. Хотя достаточно было просто дисциплинированных действий в концовке.

Вместо этого авантюрно сыгравшие «цапли» получили встречную атаку, а Бускетсу не хватило шага, чтобы прервать передачу на сравнявшего счет Бассетта. Да и травма Афонсо пришлась совсем некстати. В общем, возвращение короля получилось ярким, но не триумфальным. Однако с Месси шансы пробиться в полуфинал КЧ пошли вверх. Тем более, в субботу сил должен был набраться отдохнувший Суарес. В отсутствие Лео уругваец забил четыре мяча, а вместе эта парочка может свернуть горы.