Месси вернулся и перевернул игру, но «Интер Майами» снова остался без победы
Без получившего травму Лионеля Месси «Интер Майами» забуксовал. Это первое, на что обращают внимания, видя последние результаты «цапель». Только на отсутствие аргентинца наложились еще и повреждения других игроков, а также отъезд сборников, так как чемпионат МЛС на время игр национальных команд в этот раз не останавливали.
«Постоянно возникает ощущение, что через неделю мы сыграем в полном составе, но проходит время, и что-то обязательно случается», — сокрушался главный тренер «Интера» Херардо Мартино перед первым четвертьфиналом Кубка чемпионов КОНКАКАФ и говорил, что не знает — сможет ли сыграть Месси.
В итоге — несмотря на важность игры — было принято решение не рисковать здоровьем Лео. В прошлом сезоне об этом забыли, и после рецидива травмы остались как без главной звезды, так и без путевки в плей-офф. А так как, обжегшись на молоке, начинают дуть на воду, даже исторический для клуба успех в континентальном турнире не был признан событием, требующим идти на жертвы.
И не важно, что после домашнего проигрыша «Монтеррею» (1:2) дальнейшие перспективы туманны. В конце концов — это только один турнир, который для американского зрителя все равно не так престижен, как титул в МЛС. Тем более — если в ночь на четверг в Мексике не случится чудо — кроме чемпионата остаются еще Кубок США и Кубок лиг, который стал для Месси первым трофеем после возвращения в Новый Свет.
Словом, матчей впереди много, а участие в них капитана — это совсем другой уровень доходов. Так, кстати, было и во время выступлений Лео в «Барселоне». Соответственно, четыре пропущенных игры — это не только поставленные под удар перспективы в КЧ и утрата лидерства в конференции, но и недополученная прибыль. И в заявку Месси попал ровно в тот момент, когда его состояние не вызывало вопросов. Но, опять же, за первым таймом игры с «Колорадо» он наблюдал со скамейки запасных в компании своих старых друзей — Суареса, Бускетса и Жорди Альбы.
Без этой четверки мушкетеров зрелище получалось пресным. В атаке мало, что получалось, выдвинутому на острие Кампане потребовалась вынужденная замена, а опрометчивый подкат Сэйлора в собственной штрафной привел к назначению пенальти и пропущенному прямо перед перерывом голу. Так что готовиться к выходу на поле Месси начал, как только прозвучал свисток об окончании первого тайма.
А дальше возник тот самый эффект Месси, когда черно-белое немое кино словно по мановению волшебной палочки трансформируется в напичканный спецэффектами блокбастер. Да еще и с героическим сюжетом. Не использовал классную подачу партнер? Придется брать инициативу в свои руки. Или — если быть точным — в волшебную левую ногу, которая после продольного паса Негри с линии штрафной отправила мяч в угол рикошетом от штанги.
У бывшего вратаря «Манчестер Сити» Стеффена не было шансов ни в этом эпизоде, ни три минуты спустя , когда Месси бросил в прорыв Руиса, и тот выкатил мяч расстрелявшему ворота Афонсо. А если бы не голкипер, у Лео к финальному свистку набралось бы еще две-три результативных передачи и как минимум один гол. В итоге одного результативного действия и не хватило для победы. Хотя достаточно было просто дисциплинированных действий в концовке.
Вместо этого авантюрно сыгравшие «цапли» получили встречную атаку, а Бускетсу не хватило шага, чтобы прервать передачу на сравнявшего счет Бассетта. Да и травма Афонсо пришлась совсем некстати. В общем, возвращение короля получилось ярким, но не триумфальным. Однако с Месси шансы пробиться в полуфинал КЧ пошли вверх. Тем более, в субботу сил должен был набраться отдохнувший Суарес. В отсутствие Лео уругваец забил четыре мяча, а вместе эта парочка может свернуть горы.