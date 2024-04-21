Суарес помог забить Месси, а Лео — Бускетсу. Звездные ветераны обеспечили «Интер Майами» первую строчку в таблице

Как и в Кубке чемпионов «цапли» обыграли «Нэшвилл» со счетом 3:1, а Месси стал первой звездой матча.

С момента переезда в Америку Лионелю Месси постоянно приходилось играть на несколько фронтов даже без учета сборной. Сейчас — после вылета «Интер Майами» из Кубка чемпионов КОНКАКАФ — график будет чуть проще. Кубок лиг, Открытый кубок США — все эти турниры пройдут во второй половине года.

Пока же «цапли» могут сосредоточиться на регулярном чемпионате МЛС, что радует Херардо Мартино. При недельном цикле не придется рисковать здоровьем своей звезды. Один раз на такой шаг пошли, чтобы пройти первый раунд плей-офф Кубка чемпионов, но стоила ли та овчинка выделки? Вопрос риторический, так как Лео сделал ту игру голом и передачей за 50 минут, но потом пропустил игры сборной, а клуб без него потерял лидерство в конференции.

«Мы будем оценивать ситуацию, когда график начнет уплотняться, но не думаю, что нам нужен особый план для Месси, потому что он чувствует себя хорошо. Он хорошо работает на ежедневной основе, и в том темпе, в котором мы движемся. Будем продолжать в том же духе», — рассказывал о текущем состоянии капитана Мартино, и говорил, что ротации в ближайшее время не ожидается.

Только вынужденная, как в случае с травмой Жорди Альбы. Испанец, впрочем, вернется через пару туров, и для него паузы точно не критичны. В случае же с Месси приходится держать в уме Кубок Америки. Этот турнир для Лео приоритетен, и, выбирая клуб после расставания с «ПСЖ», Лео учитывал — где можно лучше подготовится к походу за третьим титулом с национальной сборной.

И, надо признать, в игровом плане все пока складывается довольно успешно. Неделю назад в гостях у «Канзас Сити» (3:2) Лео результативной передачей и роскошным дальним ударом вернул «Интер» на первую строчку. По тому же графику аргентинец прошел и первый тайм игры с «Нэшвиллом», где на поле царила в общем-то привычная для МЛС анархия в обороне, а игра напоминала качели.

Два стандарта гостей к пятой минуте — два пожара в штрафной «цапель». В первом случае Негри неловким движением отправил мяч в собственные ворота. Во втором «Интер» спасла перекладина. Возвращать хозяев в жизни, естественно, взялся Месси. С первым его ударом вратарь справился, но поборовшийся на отскоке Суарес предоставил другу вторую — уже успешную попытку забить.

Вслед за ней последовала третья. Но бил Лео с правой, и мяч попал в штангу. Все это — за считанные минуты, и режим калейдоскопа до перерыва никто отключать не собирался. Чтобы не закопаться в череде событий, констатируем: на этом отрезке случилось несколько невероятных промахов и вратарских сейвов, обе команды по разу спаслись благодаря выносам защитников с линии ворот (у хозяев не забил Суарес), а еще «цапли» потеряли свою молодую звезду Гомеса.

Пока медики безуспешно пытались вернуть парагвайца в игру, состоялся гол номер два. В динамике могло даже показаться, что Месси забил прямым ударом с углового, но повторы продемонстрировали, что неразрешимую задачу перед вратарем «Нэшвилла» поставило легкое касание головы Бускетса. Старые друзья вытянули для «Интера» очередную игру, а Серхио отметил свой первый за почти два года гол, засунув мяч под футболку.

Второй же тайм на фоне первого смотрелся на порядок скромнее. Но, возможно, тренеры в перерыве просто привели в чувство своих защитников. Те были почти безупречны ровно до того момента, когда Леонардо Афонсо уложили на газон в штрафной, и Месси убил надежды гостей на спасение образцовым ударом с «точки». «Интер» по-прежнему лидирует, а у Лео 9 голов и 5 передач в девяти матчах текущего сезона. Подготовка к Кубку Америки получается почти образцовой.