Зидан — Месси: «Жаль, что мы не поиграли вместе»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси на съемках рекламного ролика пообщался с экс-тренером «Реала» и бывшим игроком сборной Франции Зинедином Зиданом.

«Жаль, что мы не поиграли вместе», — сказал Зидан.

«Ты знаешь, как я восхищаюсь тобой. Мы немного поиграли друг против друга, а потом пересекались, когда я играл, а ты тренировал», — ответил Месси.

Зидан выступал за «Реал» с 2001 года завершил карьеру в 2006-м после финала чемпионата мира против Италии.

Месси — воспитанник «Барселоны», за которую выступал с 2003 года. 36-летний аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». С 2021 по 2023 год он выступал за «ПСЖ». В июне футболист перешел в «Интер Майами» из МЛС.