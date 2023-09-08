Уэйн Руни может возглавить «Бирмингем»

«Бирмингем» рассматривает экс-форварда сборной Англии Уэйна Руни на пост главного тренера клуба, сообщает The Telegraph.

«Бирмингем» не проиграл ни одного матча в текущем розыгрыше чемпионшипа, но новые владельцы клуба хотят сменить Джона Юстаса на более известного тренера. Клуб с 11 очками занимает четвертое место в турнирной таблице после 5 туров.

Руни с лета прошлого года возглавляет «Ди Си Юнайтед», выступающий в МЛС. Ранее 37-летний англичанин тренировал «Дерби Каунти».