Серхио Рамос может перейти в «Лос-Анджелес»

Экс-защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в МЛС.

По информации Mundo Deportivo, 37-летний испанец может перейти в «Лос-Анджелес», за который играют экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и экс-нападающий «Арсенала» Карлос Вела.

Ранее в этом месяце в МЛС перебрался бывший одноклубник Рамос по парижскому клубу Лионель Месси.

За «ПСЖ» Рамос за 2 года сыграл 58 матчей, забив 6 мячей и сделав 1 голевую передачу. До этого испанец с 2005 по 2021 год играл в «Реале».