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Сегодня, 04:49

Бекхэм сравнил подписание Месси в «Интер Майами» с игрой за сборную Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дэвид Бекхэм.
Фото USA Today Sports

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, что почувствовал, когда узнал о переходе Лионеля Месси в его клуб.

«Мы говорим о самом большом спортивном рынке в мире. Привести Месси в «Интер Майами», в МЛС, через год после его победы на чемпионате мира, в команду, которой три года... это чертовски большое достижение.

Я никогда не думал, что у меня будут такие же чувства в качестве владельца клуба, как тогда, когда играл в футбол. Когда мне позвонили и сказали о переходе Месси, у меня было такое же чувство, как когда я выходил на «Олд Траффорд» или «Уэмбли». Я сказал: «Мы только что выиграли все соревнования, подписав контракт с величайшим игроком, который когда-либо играл в нашу игру», — цитирует The Athletic Бекхэма.

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси на правах свободного агента из «ПСЖ». 36-летний аргентинец подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года.

Дэвид и&nbsp;Виктория Бекхэм следят за&nbsp;выходом Лионеля Месси на&nbsp;поле. Америка без ума от Месси: Виктория Бекхэм снимала Лео вместо мужа, Серена, Леброн и Кардашьян ликовали после гола

Дэвид Бекхэм
Футбол
ФК Интер Майами
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