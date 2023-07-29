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Сегодня, 07:59

Бекхэм: «Я не выбираю состав «Интер Майами» на матчи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дэвид Бекхэм.
Фото USA Today Sports

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, что не влияет на определение состава команды на матчи.

«Я слежу за каждой деталью этого клуба, будь то дизайн тренажерного зала и офисов, нужны ли игрокам вентиляторы... Все эти вещи я проверяю, чтобы все было в порядке, потому что когда вы привозите таких игроков, как Лео Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, которые привыкли к определенному уровню. Это не значит, что к ним относятся иначе, чем к остальным, но речь идет о том, чтобы привнести в клуб профессионализм.

Когда я переехал в Лос-Анджелес, меня больше беспокоил не уровень игры, а профессионализм, который царил в клубе. Например, не было предматчевых обедов. Все это очень быстро изменилось, а когда пришел Брюс Арена (тренер «Гэлакси» с 2008 по 2016 год), все изменилось.

Я не выбираю состав «Интер Майами» на матчи. Я не контролирую ничего на поле, на тренировках, в матчах. Этим занимается тренерский штаб. Но я вместе с Крисом Хендерсоном и Хорхе Масом занимаюсь подбором персонала. Мы постоянно ищем способы поднять этот клуб на тот уровень, который ожидаем. Верим, что сможем поднять этот клуб до уровня европейских клубов в будущем. Команды, в которых я играл на протяжении многих лет, некоторые из них имеют возраст 100 лет и более. Нам же всего три года. Но это тот уровень, которого, как нам кажется, мы можем достичь», — цитирует The Athletic Бекхэма.

В 2014 году Бекхэм за 25 миллионов долларов стал совладельцем «Интер Майами», четыре года спустя команда получила одобрение МЛС, а в марте 2022 года клуб провел свой первый матч в лиге.

 
Дэвид и&nbsp;Виктория Бекхэм следят за&nbsp;выходом Лионеля Месси на&nbsp;поле. Америка без ума от Месси: Виктория Бекхэм снимала Лео вместо мужа, Серена, Леброн и Кардашьян ликовали после гола

 

Дэвид Бекхэм
Футбол
ФК Интер Майами
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