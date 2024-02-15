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15 февраля, 16:30

«Интер Майами» нужно экстренно уменьшить зарплатную ведомость

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

В ближайшие время руководству «Интер Майами» необходимо будет сократить зарплатную ведомость клуба, сообщает The Athletic. За команду МЛС играет форвард Лионель Месси.

По данным издания, подобные действия необходимы для того, чтобы вписаться в потолок окладов, который на данный момент в МЛС составляет приблизительно 5 миллионов евро.

В качестве альтернативного клуб может рассмотреть поиск дополнительного дохода от спонсорских поступлений. Точная сумма, необходимая американскому клубу, на данный момент не разглашается.

Месси входит в тройку игроков команды, на которых не распространяется действие лимита.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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