Месси отказался принять участие в ТВ-шоу из-за присутствия в нем Каррагера

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отказался участвовать в шоу CBS Sports, посвященном Лиге чемпионов, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 36-летний аргентинец не принял приглашение из-за того, что в передаче примет участие экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер. В 2022 году Каррагер заявил, что Месси назвал его «ослом» в личной переписке из-за критики трансфера аргентинца в «ПСЖ».

Месси летом подписал контракт с «Интер Майами», когда завершилось его соглашение с «ПСЖ». Аргентинец провел 14 матчей за американский клуб, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В конце октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».