«Интер Майами» проиграл «Монреалю», Месси пропустил матч

«Интер Майами» дома проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:3.

У хозяев забили Леонардо Кампанья и Жорди Альба, у гостей отличились Фернандо Альварес, Матиас Коккаро и Ибрахим Сунуси.

Нападающий «Интера» Лионель Месси не попал в заявку и пропустил матч. 36-летний аргентинец наблюдал за игрой с трибуны.

«Интер Майами» лидирует в таблице Восточной конференции МЛС с 7 очками в 4 матчах. «Монреаль» идет вторым с 7 очками в 3 играх, уступая «Интеру» по дополнительным показателям.