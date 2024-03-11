Главный тренер «Интер Майами» объяснил, почему Месси пропустил матч с «Монреалем»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил, почему нападающий Лионель Месси пропустил матч регулярного чемпионата МЛС против «Монреаля» (2:3).

36-летний аргентинец не попал в заявку и следил за игрой с трибуны.

8 марта форвард едва не получил травму в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (2:2). На 77-й минуте Месси получил удар прямой ногой в голень от защитника «Нэшвилла» Лукаса Макнотона и долго не мог подняться на ноги.

«Около недели назад мы с Лионелем договорились, что он пропустит этот матч. Вне зависимости от того, что произошло в матче с «Нэшвиллом», мы договорились, что Месси получит отдых», — приводит пресс-служба МЛС слова Мартино.

В нынешнем сезоне Месси забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах.