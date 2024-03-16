Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

16 марта, 23:12

«Интер Майами» одержал победу над «Ди Си Юнайтед», Месси пропустил игру из-за травмы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Интер Майами».
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» победил «Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:1.

Игра проходила на стадионе «Оди Филд» в Вашингтоне (США).

За гостей один гол забил Леонардо Кампана, а Луис Суарес оформил дубль. У хозяев отличился Джаред Голдберг Страуд. С 90-й минуты «Ди Си Юнайтед» играл в меньшинстве.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси Месси пропустил игру из-за травмы. Ранее в клубе сообщили, что у 36-летнего футболиста перегружены мышцы правой ноги.

«Интер Майами» с 10 очками после 5 игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата МЛС. У «Ди Си Юнайтед» 5 очков и 7-я строчка.

США. МЛС. Неделя 4
16 мар, 21:00. Audi Field (Вашингтон)
Ди Си Юнайтед
1:3
Интер

Футбол
ФК Интер Майами
3
2
Читайте также
Знаменитому футболисту «Зенита» Афанасьеву исполнилось 65 лет
Сербские болельщики рассказали, что думают о матче со сборной России
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами»: смотреть трансляцию матча МЛС
Новости
RSS RSS
Все новости