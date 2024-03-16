«Ди Си Юнайтед» на домашнем стадионе «Оди Филд» в Вашингтоне (США) примет «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС 16 марта. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами» можно будет бесплатно в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов для просмотра — первая ссылка и второй способ. Следите за ключевыми событиями поединка «Ди Си Юнайтед» — «Интер Майами» в матч-центре «СЭ».

За «Интер Майами» играет форвард сборной Аргентины Лионель Месси. В текущем сезоне 36-летний футболист провел пять матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС с семью баллами после четырех встреч. «Ди Си Юнайтед» — шестая позиция с пятью очками на Востоке.

Новости и материалы о МЛС в разделе нашего сайта.