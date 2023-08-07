«Интер Майами» вышел в четвертьфинал Кубка лиг, Месси оформил дубль

«Интер Майами» в 1/8 финала Кубка лиг обыграл «Даллас» в серии пенальти (4:4, 5:3 пен).

В составе команды из Майами отличились Лионель Месси, оформивший дубль, и Бенджамин Кремански, еще один гол в свои ворота забил защитник «Далласа» Марко Фарфан. У хозяев голы забили Факундо Киньон, Бернард Камунго и Алан Веласко, полузащитник «Интера» Роберт Тэйлор забил в свои ворота.

При этом «Интер» к 68-й минуте уступал со счетом 2:4. Месси сравнял счет на 85-й минуте, забив со штрафного.

Для Месси это четвертый матч за «Интер Майами», в которых он забил 6 голов.

«Интер» вышел в четвертьфинал Кубка лиг, где сыграет с победителем матча «Шарлотт» — «Хьюстон Динамо».