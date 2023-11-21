Артета назвал Месси самым влиятельным игроком в истории футбола

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, кого бы он включил в свою символическую команду из 5 человек.

«Номером один точно должен быть Лионель Месси — хоть мы и не играли вместе, и я не работал с ним. На мой взгляд, он игрок с самым большим влиянием за всю историю футбола. Мы никогда не видели, чтобы кто-то еще творил на поле то, что он делал столько лет. Еще я включил бы Роналду и бразильца Роналдо, потому что с детства был влюблен в него», — сказал Артета.

Также тренер назвал имена Диего Марадоны и Йохана Кройфа.

Месси — воспитанник «Барселоны», за которую он выступал с 2003 года. С 2021 по 2023 год нападающий играл за «ПСЖ». Этим летом футболист перешел в «Интер Майами» из МЛС. 36-летний аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей».