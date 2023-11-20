Руслан Нигматуллин: «После приезда Месси цены на футбол в Майами увеличились в 10 раз»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о жизни в Майами после перехода Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Жизнь в Майами все время дорожает, потому что туда постоянно прибывает 1000 человек на постоянное место жительства, — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина. — Это место само по себе очень привлекательно, а Месси стал вишенкой на торте. В любой команде, в которой играет Месси, происходит ажиотаж. В 10 раз увеличились цены на билеты с приездом Лео. Когда в Майами приезжает лучший футболист, это очень круто».

В конце октября Месси в восьмой раз стал победителем ежегодной премии «Золотой мяч».