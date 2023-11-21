Фелипе Мело заявил, что Месси по-прежнему продолжает впечатлять своей игрой

Бывший полузащитник «Ювентуса» Фелипе Мело считает, что форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч».

«У Месси нет той скорости, которая у него была несколько лет назад, но он читает игру и видит определенные вещи гораздо лучше, чем раньше. Он по-прежнему лучший игрок в мире. Это безумие. Вот почему он выиграл «Золотой мяч», — приводит Goal слова Мело.

Месси — воспитанник академии «Барселоны». Вместе с этим клубом аргентинец завоевал десять титулов чемпиона Испании, четыре — Лиги чемпионов, выиграл три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. С 2021 по 2023 год он выступал за «ПСЖ», а в июне перешел в «Интер Майами» из МЛС. 36-летний форвард является обладателем восьми «Золотых мячей».