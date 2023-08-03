Агуэро рассказал, почему Месси выбрал Майами вместо Саудовской Аравии

Бывший игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, почему, по его мнению, форвард Лионель Месси решил продолжить карьеру в «Интер Майами».

«Думаю, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта. Майами — хорошее место, здесь много латиноамериканцев. Он наверняка также думал о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее», — цитирует Агуэро Stake.

35-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» этим летом. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее Месси в двух матчах подряд за «Интер Майами» оформил дубли.