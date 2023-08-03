Тренер «Орландо Сити»: «Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, кто он»

Тренер «Орландо Сити» Оскар Пареха уверен, что форварда Лионеля Месси должны были удалить с поля в матче 1/16 финала Кубка лиг. В этой встрече аргентинец сделал дубль.

«Это был цирк. Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, что он Месси», — цитирует Пареху Goal.com.

35-летний аргентинец стал игроком «Интер Майами» этим летом. В двух матчах подряд Месси забил по два гола.