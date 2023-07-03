Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:15

В «Родине» рассказали о переговорах по защитнику Юдинцеву с другими клубами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал новость о том, что защитником Георгием Юдинцевым интересуются клубы РПЛ и Венгрии.

«Ко многим футболистам «Родины» проявляют интерес разные клубы. Но сейчас мы ни с кем расставаться не собираемся. Если бы у нас сейчас была задача распродать команду, то это были бы хорошие деньги и клубы. Но у нас стоит другая задача. На Жору Юдинцева мы сильно рассчитываем. В такие моменты ты понимаешь, что иногда футболиста даже для клуба лучше отпустить, потому что тут могла бы получиться интересная маркетинговая история. Но мы для себя никаких решений не приняли и пока у нас никакого энтузиазма по этому поводу нет. Мы находимся в сдержанных переговорах. Посмотрим, способны ли мы закрыть ту позицию, на которой играет Юдинцев, так, чтобы она не пострадала», — приводит слова Зиниа Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Родина» получила три предложения по Юдинцеву, в том числе от клуба РПЛ и венгерской команды, пробившейся в еврокубки.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-rodine-rasskazali-o-peregovorakh-po-zashitniku-yudincevu-s-drugimi-klubami-263362/
Футбол
Алексей Зинин
0
Читайте также
«Из-за меня все игроки сборной Камеруна захотели побывать в России». Интервью с Ондуа, игравшем на ЧМ с триколором на бутсах
Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне: «Вы же знаете, что я не из России?»
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
В Москве пару избили в театре за съемку видео для соцсетей
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зинин отреагировал на победу «Родины Медиа» в финале медиалиги
Новости
RSS RSS
Все новости