Зинин отреагировал на победу «Родины Медиа» в финале медиалиги

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин отреагировал на победу «Родины Медиа» в финале медиалиги.

«Мы очень рады за Диму Тарасова, Сашу T-killah, Андрея Каряку, что они выиграли МФЛ с «Родиной Медиа», это большой проект. Это хорошее достижение и значимое. Команда не только вышла в Кубок России, но также выиграла и баскетбольную, и футбольную Медиалигу. Футболисты «Родины» болели за нашу медийную команду. У нас все клубы дружны между собой. Максим Пичугин, который стал главной звездой финала, в прошлом году решал задачу выхода клуба из ПФЛ в ФНЛ. Артем Поникаров тоже помогал решить эту задачу. Мы особенно рады за этих ребят. Обе наши профессиональные команды находятся на сборах. Я был единственным представителем от клуба на финале в «Лужниках». Ребята сидели на сборах в Бронницах и в номерах поддерживали «Родину Медиа», — приводит слова Зинина Metaratings.ru.

«Родина Медиа» выиграла медиалигу, обыграв в финале 2DROTS (3:1).