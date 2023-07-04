Хавбек 2DROTS Фартуна подписал контракт с ФК «КАМАЗ»

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«КАМАЗ» объявил о подписании контракта с полузащитником 2DROTS Борисом Фартуной.

Контракт с игроком заключен по схеме «1+2».

«Борис Фартуна — футболист ФК «КАМАЗ». Состав нашей команды пополнил футболист, который известен всем поклонникам медиафутбола. Экс-игрок 2DROTS Боря Фартуна подписал контракт с нашим клубом. Добро пожаловать, Боря», — сообщает пресс-служба «КАМАЗа».

В минувшем сезоне 2DROTS выбыл на стадии 1/128 финала Кубка России, уступив ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).