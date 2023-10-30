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Сегодня, 10:21

Товарищеский матч «Динамо» с 2Drots пройдет 18 ноября на «ВТБ-Арене»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что команда 18 ноября сыграет в товарищеском матче с 2Drots.

«Дата уже известна, мы сыграем с 2Drots 18 ноября в 17.30 мск на «ВТБ-Арене», — сказал Пивоваров ТАСС.

2Drots стала победителем Московского кубка селебрити (МКС), обыграв в финале «Броук Бойз» (2:1).

В окно с 13 по 21 ноября запланированы матчи сборных. Игры Кубка России и РПЛ проводиться не будут.

Источник: https://tass.ru/sport/19150293
ФК Динамо (Москва)
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