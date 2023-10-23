Президент МФЛ рассказал о потенциальном появлении Заремы Салиховой в медиафутболе

Основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов рассказал «СЭ» о концепции создания медиаклуба, одним из руководителей которого может стать супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

Ранее об этом писал журналист Севастиан Терлецкий.

«Речь идет о создании команды, которой будут руководить девушки, а играть — парни, чтобы все-таки быть конкурентоспособными. Но понятно, что в составе этой команды могут быть и девушки. Если команда не будет ставить перед собой задачу выиграть, то, думаю, у них будет много игрового времени. В планах это осуществить в пятом сезоне МФЛ, весной. Есть конкретный разговор с руководителем федерации женского футбола Полиной Юмашевой. Она же и будет в том числе входить в состав руководства клуба. По остальным персоналиям диалоги ведутся. Уверен, что госпожа Салихова тоже там будет, но это мое личное мнение», — сказал Осипов «СЭ».

3 мая 2021 года Салихова вошла в состав совета директоров «Спартака», но 18 дней спустя покинула руководство красно-белых.