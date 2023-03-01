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Медиалига (МКС)

Сегодня, 10:01

Осипов заявил, что готов забрать Дзюбу в медиалигу в случае вылета «Локомотива» из РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава МФЛ Николай Осипов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, каких футболистов «Локомотива» он готов пригласить в медиалигу в случае вылета железнодорожников из РПЛ.

— «Локомотив» возьмем к себе в медиалигу, когда они вылетят? — спросил экс-хавбек железнодорожников Дмитрий Тарасов у Осипова.

— Артема Дзюбу заберем точно. Антоху (Миранчука) уже Дима под себя подмял. Димка Баринов тоже уже давно рядом ходит.

«Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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