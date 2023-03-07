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Сегодня, 21:48

Президент Fight Nights: «Переговоры с Романом Павлюченко нам организовал его племянник»

Гаджиев рассказал, как уговорил Павлюченко перейти в его медийную команду
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, как уговорил экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко перейти в его медийную футбольную команду 1X Fight Nights.

«Не знаю, почему не получилось у Газизова убедить Рому сыграть; причин может быть масса. У нас же получилось. Мне кажется, вопросы не в футбольной плоскости, а во взаимоотношениях за пределами футбольного поля. Мне Роман импонирует как человек. Есть ощущение, что он очень тепло относится к нашей команде. Тем более у нас играет его племянник — Влад Павлюченко. Влад и организовал нам переговорный процесс, в котором мы довольно быстро друг друга услышали. Рома понял наши цели и знает, что соответствует нашим целям. У него похожее видение. А дальше — дело техники. Мы провели сегодня только первую тренировку. Возможно, Роман присоединится к нам на следующей неделе», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Павлюченко объявил о завершении карьеры игрока в октябре 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-07-prezident-fight-nights-peregovory-s-romanom-pavlyuchenko-nam-organizoval-yego-plemyannik
Роман Павлюченко
Футбол
Камил Гаджиев
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