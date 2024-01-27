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Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:55

Масалитин: «СКА-Ростов» — не игрушка, а клуб с богатой историей»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший форвард СКА Валерий Масалитин отреагировал на новость о переходе ростовского клуба в медиалигу. 25 января рэпер Баста сообщил, что его клуб «СКА-Ростов» переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.

«Это абсолютно неправильно. У клуба есть история и болельщики, — приводит слова футболиста «РБ Спорт». — Если Баста хочет играть в медиалиге, то пусть создает с нуля свою команду и не трогает «СКА-Ростов». Можно объединиться с другим клубом из Ростовской области, что-то придумать, как-то выкрутиться из этой ситуации. Попросить помощи у властей, например. Я считаю, что болельщикам «СКА-Ростов» нужно протестовать против такого решения Басты и пытаться сохранить профессиональный статус команды. Я ничего не имею против медиалиги, но ведь там играют команды, которые были созданы специально под нее и это отдельная тема, но ведь «СКА-Ростов» не игрушка, а профессиональный клуб с историей».

СКА — обладатель Кубка СССР в 1981 году, серебрянный призер чемпионата Советского Союза в 1966-м.

В сезоне-2023/24 «СКА Ростов» занял восьмое место в группе «Б» второго дивизиона.

Источник: РБ Спорт
Валерий Масалитин
Футбол
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Василий Вакуленко (Баста)
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