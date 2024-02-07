Спортивный директор «СКА Ростов» заявил, что игроки команды не хотят играть в медиалиге

Спортивный директор «СКА Ростов» Виктор Панченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболистов команды после ухода клуба в медиалигу.

«Состав профессиональной команды «СКА Ростов» в медиалиге не сохранится. Там из профессиональных футболистов никто играть не хочет. Мне и понятно , почему профессиональные футболисты не хотят играть в медиалиге. Тем более, какой смысл перевозить игроков в Москву из Ростова? Все футболисты в основном будут москвичи», — сказал Панченко «СЭ».

Владельцем клуба с 2019 года является рэпер Баста. «СКА Ростов» в сезоне-2022/23 выступал во второй лиге. Клуб стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.