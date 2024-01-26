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Сегодня, 12:09

Кузнецов считает уместным использование полиграфа в профессиональном спорте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА, а ныне главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов заявил, что считает уместным использование полиграфа в профессиональном спорте.

«Стал бы использовать детектор лжи в футболе? Конечно. Например, договорные матчи — это была беда в одно время. И не только в нашем футболе, но и в Италии. Сейчас говорят и в «Барселоне» было. Я думаю, что это полезные вещи. Но как можно доверять машине? Она же тоже ломается», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-poligraf-mozhno-by-lo-by-ispol-zovat-v-futbole-no-kak-mozhno-doveryat-mashine/
Футбол
РПЛ
ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
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