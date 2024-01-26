Кузнецов считает уместным использование полиграфа в профессиональном спорте

Бывший футболист ЦСКА, а ныне главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов заявил, что считает уместным использование полиграфа в профессиональном спорте.

«Стал бы использовать детектор лжи в футболе? Конечно. Например, договорные матчи — это была беда в одно время. И не только в нашем футболе, но и в Италии. Сейчас говорят и в «Барселоне» было. Я думаю, что это полезные вещи. Но как можно доверять машине? Она же тоже ломается», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».