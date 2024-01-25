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Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:46

Колосков — о переходе ростовского СКА в медиалигу: «Ну и пусть идут себе на здоровье!»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о переходе ростовского СКА из второго дивизиона в медиалигу.

«Абсолютно никакой проблемы нет. А в чем проблема? Ничего страшного. Они ведь не из премьер-лиги уходят, а из второй. У нас там несколько дивизионов. Поэтому я не вижу здесь проблемы никакой. Ищут где лучше, видимо, денег не хватает, чтобы содержать команду. Ну и пусть идут себе на здоровье! Все ищут, что себе по карману. Есть деньги — играют там, нет денег — играют там, где меньше зарплаты. Это не проблема российского футбола», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колоскова.

25 января рэпер Василий Вакуленко (Баста) сообщил, что его клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005541890_koloskov__o_vozmojnom_perehode_ska-rostov_v_medialigu_nu_i_pust_idut_sebe_na_zdorove
Футбол
Вячеслав Колосков
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