Клуб Басты намерен создать медиафутбольную команду в Москве

Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко рассказал «СЭ» о возможном появлении в структуре клуба медиафутбольной команды.

«Все решения по обеим командам: профессиональной и медиафутбольной должны быть приняты после 15 января. Этот вопрос будет решать руководство во главе с Василием Михайловичем (Вакуленко). Может появиться медиафутбольная команда в Москве. Обе команды будет курировать Василий Михайлович», — сказал Панченко «СЭ».

Ранее сообщалось о возможном о возможном уходе команды из профессионального футбола.