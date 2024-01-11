Футболист «Амкала» Куриленко сообщил о рецидиве рака крови

У футболиста медийного клуба «Амкал» Никиты «Финито» Куриленко произошел рецидив рака крови.

Блогер сообщил об этом во время прямой трансляции на Twitch.

«Сегодня мне позвонил врач – у меня рецидив. Это означает, что болезнь вернулась. Мне снова предстоит лечение. Трансплантация в том числе. Только в этот раз все это будет куда сложнее и вероятность успеха куда ниже. Мне очень тяжело. Весь день сегодня кое-как пытался в себя прийти. Мысли были самые разные, особенно, когда врач позвонил и ошарашил этой информацией.

Но я пришел к решению, что вариантов нет. Мой единственный вариант – это продолжать бороться, цепляться за эту жизнь, насколько это возможно», – сказал Куриленко.

В марте 2023 года блогер сообщил, что ему диагностирован острый миелоидный лейкоз, после чего он прошел курс лечения, химиотерапии и восстановления.

Со словами поддержки в адрес блогера выступила пресс-служба FONBET Кубка России.