Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

11 января, 23:37

Футболист «Амкала» Куриленко сообщил о рецидиве рака крови

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита «Финито» Куриленко.
Фото Скриншот трансляции на Twitch

У футболиста медийного клуба «Амкал» Никиты «Финито» Куриленко произошел рецидив рака крови.

Блогер сообщил об этом во время прямой трансляции на Twitch.

«Сегодня мне позвонил врач – у меня рецидив. Это означает, что болезнь вернулась. Мне снова предстоит лечение. Трансплантация в том числе. Только в этот раз все это будет куда сложнее и вероятность успеха куда ниже. Мне очень тяжело. Весь день сегодня кое-как пытался в себя прийти. Мысли были самые разные, особенно, когда врач позвонил и ошарашил этой информацией.

Но я пришел к решению, что вариантов нет. Мой единственный вариант – это продолжать бороться, цепляться за эту жизнь, насколько это возможно», – сказал Куриленко.

В марте 2023 года блогер сообщил, что ему диагностирован острый миелоидный лейкоз, после чего он прошел курс лечения, химиотерапии и восстановления.

Со словами поддержки в адрес блогера выступила пресс-служба FONBET Кубка России.

Футбол
ФК Амкал
0
Читайте также
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
Серена Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клуб Басты намерен создать медиафутбольную команду в Москве

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости