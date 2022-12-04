Губерниев поделился мнением о призовом фонде 2DROTS после победы в Медиалиге

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о победе 2DROTS в финале Медиалиги. Клуб выиграл приз в размере 7,5 миллионов рублей.

«Я не привык считать чужие деньги. Если эти деньги есть, почему бы не порадоваться за футболистов? Ребята заслужили. Пользуются заслуженной популярность у зрителей, и спонсоры у них есть. Могу только порадоваться за людей», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В финале второго сезона Медиалиги 2DROTS обыграли «Родину-Медиа». Команда выиграла турнир во второй раз подряд.