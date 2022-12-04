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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:24

Губерниев — о призовом фонде 2DROTS: «Ребята заслужили»

Губерниев поделился мнением о призовом фонде 2DROTS после победы в Медиалиге
Виктория Кравченко
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о победе 2DROTS в финале Медиалиги. Клуб выиграл приз в размере 7,5 миллионов рублей.

«Я не привык считать чужие деньги. Если эти деньги есть, почему бы не порадоваться за футболистов? Ребята заслужили. Пользуются заслуженной популярность у зрителей, и спонсоры у них есть. Могу только порадоваться за людей», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В финале второго сезона Медиалиги 2DROTS обыграли «Родину-Медиа». Команда выиграла турнир во второй раз подряд.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-o-7-5-mln-rubley-dlya-chempiona-medialigi-pochemu-by-ne-poradovatsya-za-futbolistov-oni-za-1431099/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Дмитрий Губерниев
0
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