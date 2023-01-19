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Медиалига (МКС)

Сегодня, 00:22

Капитан «Амкала» сравнил испанскую и российскую медиалиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей «Сибскана» Алешин.
Фото Соцсети

Капитан «Амкала» Андрей «Сибскана» Алешин оценил испанскую медиалигу, которая стартовала в начале января. Также он сравнил ее с российским медиафутбольными турнирами.

«Я смотрел некоторые игры испанской медиалиги на Twitch. Поразило количество людей в онлайне. Там было очень много зрителей, в разы больше, чем у нас. Но это логически объясняется: у них Twitch более развитая платформа и более медийно развитые футболисты играют. Сравнивать тяжело, потому что футбол в формате 11 на 11 и 7 на 7 — это разные виды спорта.

Уровень футбола у испанцев также невысокий, если смотреть на сыгранность и скилы футболистов. А так прикольно, у них есть свои фишки — карточки, большой экран. Для начала все очень хорошо сделано, учитывая, что у них особо не было никого фундамента в отличие от нас. У них не было настолько развито комьюнити.

Плюс у испанцев очень круто была реализована система драфта. Я даже смотрел его в онлайне. Очень интересно формировали составы с помощью драфта, что позволяло создать конкурентоспособную команду. Это было бы интересно попробовать в нашей лиге, но не очень понимаю, как она бы внедрилась. Ведь у нас уже слишком неконтролируемые переходы.

Вообще лиги слишком разные и их тяжело сравнивать. У нас играют на открытых стадионах с трибуной, а там обстановка более локальная для стримов. Плюс, повторюсь, форматы слишком разные. Но в перспективе, наверное, их проект более вероятно выстрелит на мир. Потному что вот этот футбол более динамичный, постоянно в движении, много моментов и это интереснее смотреть», — приводит Metaratings слова Алешина.

 
Жерар Пике и&nbsp;другие лица испанской медиалиги Kings League. В Испании создали свою медиалигу. Президент — Пике, а в командах — настоящие легенды

 

Источник: https://metaratings.ru/news/andrei-sibskana-v-ispanskoi-medialige-kruto-realizovana-sistema-drafta-bylo-by-interesno-poprobovat-eyo-u-nas-220894/

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Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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П1

32%

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24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
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П2

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1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

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1.85
ФК Амкал
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