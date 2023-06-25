Алан Гатагов: «Я, к сожалению, сбежал от профессионального футбола»

Тренер медиафутбольной команды «Bus» Алан Гатагов ответил на вопрос корреспондентов «СЭ» о возможном участии в Суперфинале МКС и критически высказался о своей карьере в профессиональном футболе.

— Вы прошли в МКС, в перспективе есть матч с «Динамо».

— Все в наших руках. Нужно двигаться от матча к матчу. Мне как тренеру очень тяжело даются очки. У нас гениальная команда, но тяжело. Все пытаются меня обыграть, настраиваются на меня, на Сослана Гатагова, как на медийных персонажей.

— Выйти с медиафутбольной командой против основы «Динамо» — мечта?

— Для меня лично не сказал бы, что это мечта, самоутверждение. Мне некому ничего доказывать. Но для ребят это будет положительный момент. Плюс у футболистов есть амбиции, а я, к сожалению, сбежал от профессионального футбола.

Ранее экс-хавбек выступал за «Локомотив», «Динамо», «Томь», «Анжи», «Иртыш», «Тараз» и «Левадию». Всего за свою карьеру Гатагов провел 190 матчей, забил 30 голов и отдал 18 результативных передач.