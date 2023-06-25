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Медиалига (МКС)

Сегодня, 10:00

Алан Гатагов объяснил, как оказался в медиафутболе: «Хотел получить признание сына»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Алан Гатагов рассказал корреспондентам «СЭ» о становлении тренером медиафутбольной команды «Bus».

— Как вы пришли к медийному футболу?

— Сначала к этому пришел Сослан. Мой брат возглавил команду «На Спорте», он также один из основателей клуба. Вот так и пошло. Сын начал смотреть медиалигу все челленджи. Хотел получить признание сына. Вот профессиональный футбол, но ему это неинтересно. Когда видишь, что к медийным игрокам больше внимания, то возникает вопрос как так. Я пошел играть в медийном футболе, сначала в «На спорте», потом стал тренером этой команды. На сегодняшний день все так.

— Нравится то, чем вы занимаетесь?

— Да, приятно в непростое время развлекать народ. Все для этого делается. Ничего плохо не вижу, уже закалился. Где-то над собой могу посмеяться.

— Нравится больше, чем профессиональный футбол?

— Да, конечно. Профессиональный футбол в прошлом. Не представляю себя без медиафутбола.

Алан Гатагов
Футбол
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