Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 05:51

Президент 2Drots: «Было бы кайфово сыграть с «Манчестер Сити» или «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент 2Drots Никита Панасюк, известный как Некит, рассказал о планах сыграть международный матч.

«Нельзя говорить, что ЦСКА для 2Drots — пройденный этап. Конечно, хотелось бы сыграть еще с кем-нибудь посильнее, но у нас тут тоже сильные команды. Было бы кайфово сыграть с «Манчестер Сити» или «Реалом», но для меня быть реалистом — это обыгрывать клубы РПЛ. На данный момент нам рановато играть с европейскими командами, но все возможно в этой жизни. Думаю, что за этот год 2Drots смог вырасти еще сильнее как бренд. Поэтому, чем черт не шутит, зимой попробуем организовать какой-нибудь международный матч.

Также мы думали организовать международный матч с иностранными медийными командами. Все возможно, но на данный момент мы начинаем играть в апреле Медиалигу, а в декабре заканчиваем. Плюс есть МКС, плотный график. Если мы на зиму с кем-нибудь договоримся о матче, люди это узнают. Мне пока кайфово играть в таком графике как сейчас. Это не превращается в рутину. Я получаю эмоции, о которых можно мечтать, у нас своя медийная команда. Это дает эмоции, которых мало не бывает", — цитирует Metaratings.ru Некита.

Источник: https://metaratings.ru/news/soosnovatel-2drots-nekit-bylo-by-kaifovo-sygrat-s-manchester-siti-ili-realom-255430/
Футбол
ФК 2Drots
0
Читайте также
Худший состав Канады в истории? Почему «Кленовые» снова выиграли ЧМ
Украинский спортсмен не пожал руку иранскому коллеге. Скандал на подиуме
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дьяков: «Первого июня получу лицензию В УЕФА и можно будет работать помощником тренера»
Новости
RSS RSS
Все новости