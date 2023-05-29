Дьяков: «Первого июня получу лицензию В УЕФА и можно будет работать помощником тренера»

Защитник Виталий Дьяков рассказал о планах на будущее после ухода из медийного футбольного клуба GOATS.

«Да, я ушел из GOATS, но планирую еще до зимы играть в медиалиге. Пока еще не знаю, за какую команду выступать в МФЛ, но предложения есть. Не могу сказать из каких команд. Плюс первого июня получу лицензию В УЕФА и можно будет уже где-то работать помощником тренера. Может начну заниматься тренерством, но пока такой процент маленький. До зимы хочется поиграть в медиалиге, а там будет уже новый курс обучения и повышение лицензии. Тогда, может быть, начну где-то работать тренером или помощником и параллельно учиться. Если получится играть в МФЛ и тренировать, то будет круто. Мне нравится играть в футбол, я получаю от этого удовольствие, но как сложится дальше пока не знаю», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

Дьяков выступал за «Ростов», московское и минское «Динамо», «Томь», «Сивасспор» и другие команды. В составе ростовчан он стал обладателем Кубка России-2013/14. В 2022 году Дьяков объявил о завершении профессиональной карьеры и после этого играл в медиалиге.