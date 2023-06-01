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Медиалига (МКС)

Сегодня, 10:52

Егоров — об участии Ларина в МКС-2023: «Пока он физически не готов играть в соревновательных матчах»

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Президент медиакоманды Broke Boys Дмитрий Егоров прокомментировал «СЭ» возможное участие Николая Ларина в МКС-2023.

— Стоит ли ждать Николая Ларина на МКС 2023?

— Думаю, он пока физически не готов, чтобы играть в соревновательных матчах, — передает корреспондент «СЭ» Сергей Жуков слова Егорова. — Я думаю, стоит его ждать в команде «Реальные Броуки». Думаю, для таких команд создадим отдельную лигу.

— Будут ли там участвовать «Амкал» и 2Drots?

— Не знаю. Кто захочет. Может, там будет «Дискотека Авария». Может, еще какие-то чуваки, которые интересуются медийным футболом.

В августе 2022 года Ларин присоединился к «Broke Boys» и принял участие в нескольких матчах команды.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В среду, 24 мая Мосгорсуд принял решение об условно-досрочном освобождении Ларина.

Футбол
Николай Ларин
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